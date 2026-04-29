Німеччина затвердила показники бюджету на 2027 рік з мільярдами для України

Уряд Німеччини у середу, 29 квітня, затвердив основні показники бюджету на 2027 рік. Він також урахував допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Загальний обсяг запозичень становитиме 196,5 млрд євро, що зумовлено збільшенням видатків на застарілу інфраструктуру та оборону.

У 2024 році цей показник становив 50,5 млрд євро за попереднього уряду, до того як Німеччина минулого року відмовилася від політики бюджетного консерватизму, намагаючись оживити свою економіку. У бюджеті цього року передбачено збільшення державного боргу на 180 млрд євро.

Бюджет орієнтований на оборону

Бюджет передбачає істотне збільшення видатків на оборону, які, згідно з базовим бюджетом, зростуть до 105,8 млрд євро у 2027 році з 82,7 млрд євро у 2026 році.

З урахуванням спеціального фонду оборони та фондів для України, загальні витрати на оборону у 2027 році мають сягнути 144,9 мільярда євро.

Допомога Україні

Згідно з основними пунктами угоди, Німеччина продовжить надавати Україні підтримку в розмірі 11,6 млрд євро у 2027 році та 8,5 млрд євро на рік у період з 2028 по 2030 рік.

Відповідаючи на питання про скорочення підтримки України з 2028 року, міністр фінансів Ларс Клінгбейль вказав на схвалений кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України.

Він також додав, що цифри, включені до фінансової програми, можуть змінитися в майбутньому, залежно від потреб України.