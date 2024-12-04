Американський пропагандист Карлсон розповів про черговий візит до Москви

Сам екс-ведучий телеканалу Fox News у своєму відеозверненні щодо свого нового візиту до Москви практично повторив низку кремлівських пропагандистських тез.

Карлсон, зокрема, розповів, що адміністрація США начебто підштовхує Вашингтон до ядерної війни з РФ.

Також він заявив, що нібито це військові США завдавали кілька тижнів тому ракетних ударів по території Росії, й що Штати начебто беруть пряму участь в російсько-українській війні.

За словами Карлсона, у розмові з Лавровим він планує обговорити, серед іншого, чи справді США "рухаються до конфлікту" з РФ, і чи можливо зменшити вплив Китаю на Москви.

Скандальна репутація Карлсона й інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, перед цим Такер Карлсон, якого також називають "американським Соловйовим", у лютому розповідав про плани взяти інтерв'ю у російського диктатора в Москві. За його словами, це ніби необхідно тому, що "більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Путін, - ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз".

А вже 9 лютого дане інтерв'ю потрапило в мережу і, як і очікувалося, в ньому диктатор знову намагався виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Докладніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що сам Такер наприкінці лютого висміяв слова Путіна в цьому інтерв'ю, зокрема щодо "денацифікації".

Додамо, що в липні Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Однак в Офісі президента, реагуючи на такий "анонс", спростували слова американського пропагандиста, і порадили Карлсону "перевірити джерела у ФСБ".

Більш детально про скандального трампіста-конспіролога, та хто такий Такер Карлсон, - читайте в нашому матеріалі за цим посиланням.