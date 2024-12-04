Американский пропагандист Карлсон рассказал об очередном визите в Москву

Сам экс-ведущий телеканала Fox News в своем видеообращении относительно своего нового визита в Москву практически повторил ряд кремлевских пропагандистских тез.

Карлсон, в частности, рассказал, что администрация США будто бы подталкивает Вашингтон к ядерной войне с РФ.

Также он заявил, что якобы это военные США наносили несколько недель назад ракетные удары по территории России, и что Штаты будто бы принимают прямое участие в российско-украинской войне.

По словам Карлсона, в разговоре с Лавровым он планирует обсудить, среди прочего, действительно ли США "двигаются к конфликту" с РФ, и возможно ли уменьшить влияние Китая на Москву.

Скандальная репутация Карлсона и интервью Путина

Напомним, перед этим Такер Карлсон, которого также называют "американским Соловьевым", в феврале рассказывал о планах взять интервью у российского диктатора в Москве. По его словам, это будто бы необходимо потому, что "большинство американцев не имеют никакого представления о том, почему он (Путин, - ред.) вторгся в Украину и каковы его цели сейчас".

А уже 9 февраля данное интервью попало в сеть и, как и ожидалось, в нем диктатор снова пытался оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Подробнее о том, что Путин рассказал в интервью Карлсону - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Примечательно, что сам Такер в конце февраля высмеял слова Путина в этом интервью, в частности, о "денацификации".

Добавим, что в июле Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в Офисе президента, реагируя на такой "анонс", опровергли слова американского пропагандиста, и посоветовали Карлсону "проверить источники в ФСБ".

Более подробно о скандальном трамписте-конспирологе, и кто такой Такер Карлсон, - читайте в нашем материале по этой ссылке.