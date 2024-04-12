Американський генерал назвав Росію "хронічною загрозою" для США та закликав допомагати Україні

Водночас Каволі висловив думку, що надання необхідної допомоги, в першу чергу артилерійських боєприпасів, є запорукою перемоги України у війні, яка дедалі більше набуває ознак змагання між індустріальними військовими комплексами противників.

Зокрема, говорячи про Україну, він висловив "абсолютну" впевненість, що вона може перемогти у війні за наявності відповідного потребам рівня постачання боєприпасів, адже в українців є "майстерність і рішучість".

Генерал вважає, що за умов належного рівня виробництва, сторона, яка має більшу рішучість, переможе - "і це буде Україна".

Питання боєприпасів

"За останні 26 місяців війни США та наші партнери поставили українським колегам величезну кількість критичних боєприпасів та обладнання", - заявив Каволі.

Водночас генерал повідомив, що наразі Україна продовжує майже повністю залежати від США у питанні виробництва і постачання 155 міліметрових боєприпасів, на додаток до деяких інших ключових військових технологій.

За його словами, європейське виробництво, поки не відповідає рівню потреб, попри поступове його зростання та інвестиції для його прискорення.

"Деякі європейські країни, такі як Словаччина, змогли швидко перепрофілювати свої старі фабрики для виробництва даних боєприпасів. Однак, мине кілька місяців, поки виробництво 155 мм снарядів у ЄС досягне рівня США", - зазначив генерал Каволі.

Він наголосив, що інші країни Європи надали Україні всю або майже всю наявну у них зброю.

"Країни Східної Європи спустошили свої кишені за Україну. Деякі з них віддали 100% того, що мають у певній категорії", - зазначив Каволі.