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Американский генерал назвал Россию "хронической угрозой" для США и призвал помогать Украине

Фото: генерал армии Соединенных Штатов Кристофер Каволи (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россия представляет "хроническую угрозу" для Соединенных Штатов, а серьезность ситуации в войне в Украине трудно переоценить ввиду ее потребностей внешней помощи для продолжения борьбы. Если Соединенные Штаты прекратят свою поддержку, Украина может проиграть.

Об этом заявил главнокомандующий Европейского командования США и верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в сенатском Комитете по вооруженным силам.

В то же время Каволи выразил мнение, что предоставление необходимой помощи, в первую очередь артиллерийских боеприпасов, является залогом победы Украины в войне, которая все больше приобретает признаки соревнования между индустриальными военными комплексами противников.

В частности, говоря об Украине, он выразил "абсолютную" уверенность, что она может победить в войне при наличии соответствующего потребностям уровня снабжения боеприпасами, ведь у украинцев есть "мастерство и решительность".

Генерал считает, что при условии должного уровня производства, сторона, имеющая большую решительность, победит - "и это будет Украина".

Вопросы боеприпасов

"За последние 26 месяцев войны США и наши партнеры поставили украинским коллегам огромное количество критических боеприпасов и оборудования", – заявил Каволи.

В то же время, генерал сообщил, что в настоящее время Украина продолжает почти полностью зависеть от США в вопросе производства и поставки 155 миллиметровых боеприпасов, в дополнение к некоторым другим ключевым военным технологиям.

По его словам, европейское производство пока не соответствует уровню потребностей, несмотря на постепенное рост и инвестиции для его ускорения.

"Некоторые европейские страны, такие как Словакия, смогли быстро перепрофилировать свои старые фабрики для производства данных боеприпасов. Однако пройдет несколько месяцев, пока производство 155 мм снарядов в ЕС достигнет уровня США", - отметил генерал Каволи.

Он подчеркнул, что другие страны Европы предоставили Украине все или почти все имеющееся у них оружие.

"Страны Восточной Европы опустошили свои карманы за Украину. Некоторые из них отдали 100% того, что есть в определенной категории", - отметил Каволи.

Помощь Украине

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией. В частности, он отмечал, что для полного закрытия неба нужны 25 систем по 6-8 батарей в каждой.

Уже 4 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Тем временем Франция готовит для Киева новый пакет военной помощи, включающий сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster.

Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

На днях главы правительств Нидерландов, Дании и Чехии сегодня, 10 апреля, обсудили поставки Украине дополнительных систем ПВО.

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