Американский генерал назвал Россию "хронической угрозой" для США и призвал помогать Украине

В то же время Каволи выразил мнение, что предоставление необходимой помощи, в первую очередь артиллерийских боеприпасов, является залогом победы Украины в войне, которая все больше приобретает признаки соревнования между индустриальными военными комплексами противников.

В частности, говоря об Украине, он выразил "абсолютную" уверенность, что она может победить в войне при наличии соответствующего потребностям уровня снабжения боеприпасами, ведь у украинцев есть "мастерство и решительность".

Генерал считает, что при условии должного уровня производства, сторона, имеющая большую решительность, победит - "и это будет Украина".

Вопросы боеприпасов

"За последние 26 месяцев войны США и наши партнеры поставили украинским коллегам огромное количество критических боеприпасов и оборудования", – заявил Каволи.

В то же время, генерал сообщил, что в настоящее время Украина продолжает почти полностью зависеть от США в вопросе производства и поставки 155 миллиметровых боеприпасов, в дополнение к некоторым другим ключевым военным технологиям.

По его словам, европейское производство пока не соответствует уровню потребностей, несмотря на постепенное рост и инвестиции для его ускорения.

"Некоторые европейские страны, такие как Словакия, смогли быстро перепрофилировать свои старые фабрики для производства данных боеприпасов. Однако пройдет несколько месяцев, пока производство 155 мм снарядов в ЕС достигнет уровня США", - отметил генерал Каволи.

Он подчеркнул, что другие страны Европы предоставили Украине все или почти все имеющееся у них оружие.

"Страны Восточной Европы опустошили свои карманы за Украину. Некоторые из них отдали 100% того, что есть в определенной категории", - отметил Каволи.