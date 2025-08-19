Американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки забезпечить Європа, - Трамп

На запитання про перспективу гарантій безпеки для України Трамп відповів, що європейські країни "збираються забезпечити їх на ранніх етапах".

"Вони (Україна - ред.) не будуть частиною НАТО, але у нас є європейські країни, і вони вже залучені, і деякі з них, Франція і Німеччина, Велика Британія, хочуть мати війська на місцях", - сказав він..

На думку американського лідера, це не стане проблемою.

"Я думаю, Путін втомився від цього. Я думаю, вони всі втомилися від цього. Але хто знає. Ми дізнаємося про президента Путіна в найближчі пару тижнів, це я вам скажу. І подивимося, чим все це закінчиться", - додав президент США.

На запитання, чи може він гарантувати відсутність американських військ в Україні, Трамп відповів: "У вас є мої гарантії, і я президент".

"Я просто намагаюся запобігти вбивству людей", - додав він.