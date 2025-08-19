Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп

Ряд европейских стран планируют разместить свои войска в Украине после окончания войны с Россией. Однако американские солдаты к ним не присоединятся.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News.
На вопрос о перспективе гарантий безопасности для Украины Трамп ответил, что европейские страны "собираются обеспечить их на ранних этапах".
"Они (Украина - ред.) не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они уже вовлечены, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, хотят иметь войска на местах", - сказал он.
По мнению американского лидера, это не станет проблемой.
"Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого. Но кто знает. Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, это я вам скажу. И посмотрим, чем все это закончится", - добавил президент США.
На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие американских войск в Украине, Трамп ответил: "У вас есть мои гарантии, и я президент".
"Я просто пытаюсь предотвратить убийство людей", - добавил он.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины перед возможным саммитом президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Администрации работают над укреплением оборонных возможностей Киева без ограничений.
Зеленский после саммита с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами 18 августа также заявил, что гарантии безопасности для Украины будут.
"Советники по нацбезопасности сейчас находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подчеркнул глава государства.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в течение последних нескольких месяцев над гарантиями безопасности для Украины работает большая группа стран, в частности Австралия и Япония.