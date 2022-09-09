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Американские астрономы показали самые детализированные фотографии Солнца

Фото: американские астрономы показали самые детализированные фотографии Солнца (nso.edu)
Автор: Сергей Пышкин

Телескоп DKIST, который расположен на вершине потухшего вулкана острова Мауи, сделал самые детализированные на сегодня фотографии Солнца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на National Solar Observatory.

На фотографиях изображена хромосфера Солнца - внешняя оболочка звезды, которая окружает его фотосферу, то есть видимую поверхность. Происхождение названия связано с ее красным цветом, вызванным тем, что в видимом спектре доминирует красная H-альфа линия излучения водорода.

В то же время хромосфера не имеет выраженной гладкой поверхности, поскольку из нее постоянно происходят горячие выбросы "спикулы". Последние способны извергаться с поверхности со скоростью почти 100 километров в секунду и распространяться на расстояние около 9700 километров.

Фото: американские астрономы показали самые детализированные фотографии Солнца (nso.edu)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно James Webb сделал яркие фотографии Юпитера.

Тем временем другой телескоп - Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец.

Также недавно Hubble сделал новую фотографию на которых продемонстрировал две спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461.

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