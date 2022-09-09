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Американські астрономи показали найдеталізованіші фотографії Сонця

Фото: американські астрономи показали найдеталізованіші фотографії Сонця (nso.edu)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп DKIST, який розташований на вершині згаслого вулкана острова Мауї, зробив найдеталізованіші на сьогодні фотографії Сонця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на National Solar Observatory.

На фотографіях зображена хромосфера Сонця - зовнішня оболонка зірки, яка оточує його фотосферу, тобто видиму поверхню.

Походження назви пов'язане з її червоним кольором, викликаним тим, що в видимому спектрі домінує червона H-альфа лінія випромінювання водню.

Водночас хромосфера не має вираженої гладкої поверхні, оскільки з неї постійно відбуваються гарячі викиди "спікули". Останні здатні вивергатися з поверхні зі швидкістю майже 100 кілометрів на секунду й поширюватись на відстань близько 9700 кілометрів.

Фото: американські астрономи показали найдеталізованіші фотографії Сонця (nso.edu)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно James Webb зробив яскраві фотографії Юпітера.

Тим часом інший телескоп - Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець.

Також нещодавно Hubble зробив нову фотографію на яких продемонстрував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.

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