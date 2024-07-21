Американські військові знищили дрон хуситів, що становив небезпеку

За минулу добу військові США успішно знищили один безпілотний літальний апарат єменських хуситів над Червоним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування Збройних сил США у соцмережі Х.

Заходи було вжито для захисту свободи судноплавства і підвищення рівня безпеки у міжнародних водах.

Зазначається, що знищений об'єкт становив безпосередню загрозу для американських військових та коаліційних сил, а також торговельних суден у регіоні.

Атаки хуситів та заходи протидії США

Восени минулого року проісламське терористичне угруповання хуситів почало атакувати з території Ємену комерційні судна, що пов'язані з Ізраїлем, США та країнами Заходу. Обстріли почалися після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

У відповідь США та країни ЄС почали захищати цивільні кораблі в регіоні.

За добу з 12 на 13 липня, військові США та коаліції знищили три безпілотники в Ємені, що становили загрозу. Раніше американські військові знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі.

Крім того, 19 липня хусити вдарили новим типом безпілотника по ізраїльській столиці Тель-Авіву. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Армія Ізраїлю відповіла на атаку масштабним обстрілом Ємену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.