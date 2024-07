Американські військові знищили дрон хуситів, що становив небезпеку

Зазначається, що знищений об'єкт становив безпосередню загрозу для американських військових та коаліційних сил, а також торговельних суден у регіоні.

Заходи було вжито для захисту свободи судноплавства і підвищення рівня безпеки у міжнародних водах.

July 20 U.S. Central Command Update⁰⁰In the past 24 hours U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicle (UAV) over the Red Sea. ⁰⁰It was determined the UAV presented an imminent threat to U.S. and coalition… pic.twitter.com/KyCi4WY4tz