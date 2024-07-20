По Ємену завдали удар після атаки безпілотника на Ізраїль (відео)

Ізраїль, США та Британія завдали спільних ударів по єменському порту. Це сталось невдовзі після атаки безпілотника на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Сьогодні, 20 липня, у соцмережах з'явилися повідомлення про авіаудари по місту Аль-Худейда на заході Ємену, що контролюється хуситами.

Фото і відео, що циркулюють у соціальних мережах, показують полум'я і дим, що піднімаються з місця удару. Це сталося наступного дня після того, як безпілотник хуситів завдав удару по Тель-Авіву, в результаті якого загинув ізраїльтянин.

Спільна атака на Ємен

Видання Al Arabiya, посилаючись на неназвані джерела, повідомляє, що удар по паливному складу і нафтопереробним заводам в порту Ель-Худейда в Ємені був здійснений спільно Ізраїлем, США і Великобританією.

У повідомленні також стверджується, що в атаці брали участь 12 ізраїльських літаків, включаючи винищувачі F-35.