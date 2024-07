Американские военные уничтожили представлявший опасность дрон хуситов

Отмечается, что уничтоженный объект представлял непосредственную угрозу для американских военных и коалиционных сил, а также торговых судов в регионе.

Меры были приняты для защиты свободы судоходства и повышения уровня безопасности в международных водах.

July 20 U.S. Central Command Update⁰⁰In the past 24 hours U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicle (UAV) over the Red Sea. ⁰⁰It was determined the UAV presented an imminent threat to U.S. and coalition… pic.twitter.com/KyCi4WY4tz