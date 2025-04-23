Ще понад 1200 загарбників, 85 артсистем і засіб ППО: Генштаб оновили дані про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1210 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 85 артсистем та 1 засіб ППО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 944 270 (+1210) осіб ліквідовано;

танків - 10 691 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 22 307 (+11) од.;

артилерійських систем - 26 774 (+85) од.;

РСЗВ - 1 368 (+1) од.;

засоби ППО - 1 141 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 526 (+138) од.;

крилатих ракет - 3 148 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 45 621 (+163) од.;

спеціальної техніки - 3 860 (+1).

Ситуація на фронті

Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 22 квітня, з початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

У Силах оборони України також зазначили, що російські окупанти продовжували найактивніше вести штурмові дії саме на Покровському напрямку.

Також нагадаємо що у новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 23 квітня, розповідалося, що українські захисники, можливо, просунулися на Новопавлівському напрямку біля Троїцького. Між тим фіксувалося просування з боку російських загарбників поблизу Торецька та у Курській області.