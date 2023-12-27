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Американські військові заявили, що збили дрони та ракети хуситів над Червоним морем

Сана, Середа 27 грудня 2023 04:11
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Американські військові заявили, що збили дрони та ракети хуситів над Червоним морем Ілюстративне фото: Американські військові заявили, що збили дрони та ракети хуситів над Червоним морем (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

За словами американських військових, їм вдалося запобігти масованій атакі хуситів у Червоному морі. Повстанці запускали їх із Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Американські військові заявили, що за 10 годин атаки хусити запустили 12 БпЛа, три балістичні та 2 крилаті ракети. Все вдалося збити.

"Есмінець з керованими ракетами USS Laboon і невстановлена кількість винищувачів F-18 збили 12 ударних дронів, три протикорабельні балістичні ракети і дві крилаті ракети, які хусіти запустили за 10 годин", - повідомили у центральному командуванні.

Внаслідок цього жоден корабель не постраждав, повідомлень про травми не надходило.

Атака хуситів у Червоному морі

З листопада хусити продовжують атаки на торгові судна в Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем. Так, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

США розглядають можливістьзавдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

Раніше ми повідомляли, що хусити з Ємену запустили чотири дрони у бік есмінця США. Американські військові повідомили про збитки БПЛА.

Також ми повідомляли, що безпілотник атакував торгове судно , яке йшло під прапором Ліберії в Індійському океані.

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