ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Американские военные заявили, что сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем

Сана, Среда 27 декабря 2023 04:11
UA EN RU
Американские военные заявили, что сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем Иллюстративное фото: Американские военные заявили, что сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

По словам американских военных, им удалось предотвратить массированную атаку хуситов в Красном море. Повстанцы запускали их из Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Американские военные заявили, что за 10 часов атаки хуситы запустили 12 БпЛа, три баллистические и 2 крилатые ракеты. Все удалось сбить.

"Эсминец с управляемыми ракетами USS Laboon и неустановленное количество истребителей F-18 сбили 12 ударных дронов, три противокорабельные баллистические ракеты и две крылатые ракеты, которые хуситы запустили за 10 часов", - сообщили в центральном командовании.

В результате ни один корабль не пострадал, сообщений о травмах не поступало.

Атака хуситов в Красном море

С ноября хуситы продолжают атаки на торговые суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Так, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

Ранее мы сообщали, что хуситы из Йемена запустили четыре дрона в сторону эсминца США. Американские военные сообщили об сбитии БпЛА.

Также мы сообщали, что беспилотник атаковал торговое судно, которое шло под флагом Либерии в Индийском океане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Работа ТЦК, демобилизация и электронные повестки: главные заявления Залужного на брифинге
Работа ТЦК, демобилизация и электронные повестки: главные заявления Залужного на брифинге
DAILY
"Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel "Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений