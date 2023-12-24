З Ємену запустили дрони по есмінцю США у Червоному морі. Атака була відбила

Військові США збили чотири дрони, які були запущені з Ємену з території, контрольованої хуситами, та летіли у бік американського есмінця в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Центрального командування США (CENTCOM).

В американському військовому відомстві уточнили, що інцидент стався у суботу, 23 грудня, в південній частині Червоного моря.

Зазначається, що есмінець USS LABOON (DDG 58) здійснював патрулювання в рамках операції Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі, та "збив чотири безпілотні літальні апарати, які вилетіли з районів, контрольованих хуситами в Ємені, які прямували до USS LABOON".

У заяві також йдеться про те, що постраждалих та руйнувань через подію немає.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Представники руху хуситів, які контролюють більшу частину Ємену та мають підтримку з боку Ірану, кілька тижнів тому порушили світову торгівлю своїми нападами на кораблі, які проходять через протоку Баб-ель-Мандаб у південній частині Червоного моря.

Такі дії хусити називають відповіддю на війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, та операцією ЦАХАЛ в Секторі Газа.

У CENTCOM розповіли, що 23 грудня дві протикорабельні балістичні ракети хуситів були випущені з Ємену по міжнародних судноплавних шляхах у південній частині Червоного моря. Повідомлень про ураження якихось суден не з'являлися.

Також Центральне командування ВМС США отримало повідомлення від двох кораблів у південній частині Червоного моря про те, що вони зазнали атаки у суботу.

Зокрема, йдеться про танкер M/V BLAAMANEN для хімікатів/нафти під прапором Норвегії, та танкер M/V SAIBABA для перевезення сирої нафти під прапором Індії, що належить Габону. Внаслідок нападів постраждалих немає.

"USS LABOON (DDG 58) відповів на сигнали лиха від цих атак. Ці напади представляють 14-й і 15-й напади на комерційне судно бойовиків хуситів з 17 жовтня", - йдеться в повідомленні CENTCOM.

Коаліція на чолі США по захисту суден у Червоному морі

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість завдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

19 грудня Пентагон оголосив початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian для захисту судноплавства в Червоному морі. Додамо, що вже понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції, що очолює США, із захисту комерційних перевезень у Червоному морі від атак єменських хуситів.

Додамо, що як стверджує Білий дім, Іран був "глибоко причетний" до планування операцій представників єменського руху проти торгових суден у Червоному морі.