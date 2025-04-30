Американські та британські війська провели спільну операцію в Ємені

Військова операція союзників відбулася 29 квітня, уточнили в міністерстві оборони Сполученого королівства.

Лондон пояснив, що дія "відповідала давній політиці уряду Великої Британії після того, як у листопаді 2023 року хусити розпочали свою кампанію нападів, загрожуючи свободі судноплавства в Червоному морі, завдаючи ударів по міжнародних суднах і вбиваючи невинних моряків".

Зазначається, що дана спільна операція була спрямована проти військових об'єктів хуситів, де створюються безпілотники - подібні до тих, що використовуються для ударів по кораблях.

"Ретельний аналіз розвідданих виявив скупчення будівель, які хусити використовували для виробництва безпілотників типу тих, що використовуються для нападу на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці, розташованих приблизно за п'ятнадцять миль (близько 24 км, - ред.) на південь від Сани", - передали в Міноборони Британії.

На Даунінг-стріт розповіли, що літаки Королівських Військово-повітряних сил Typhoon FGR4 за підтримки дозаправки в повітрі танкерами "Вояджер" уразили "низку" цих будівель, використовуючи високоточні керовані бомби Paveway IV.

Також вказується, що це відбулося "після того, як було завершено дуже ретельне планування, щоб дозволити переслідувати цілі з мінімальним ризиком для цивільного населення або невійськової інфраструктури".

Контрольоване хуситами телебачення в Ємені повідомляло у понеділок, що внаслідок авіаудару США по центру утримання африканських мігрантів у країні загинуло 68 осіб, пише Reuters.

Представник оборонного відомства США на умовах анонімності заявив західним ЗМІ у понеділок, що американські військові знають про заяви щодо жертви серед цивільного населення, та проводять свою оцінку.

"Як додатковий запобіжний захід, удар було завдано після настання темряви, коли ймовірність перебування цивільних осіб у цьому районі була ще меншою. Згодом усі наші літаки благополучно повернулися", - кажуть в британському Міноборони.