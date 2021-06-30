Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу

Мирні переговори по Донбасу переживають глибоку депресію. Шанс на пожвавлення процесу може з'явитися після зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена в липні. Але поки позиція Росії не дозволяє досягти навіть мінімальних компромісів. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

"Мінськ" народився ледве живим. Те, що було підписано в 2015 році, воно ледве живе... Я вважаю, зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду вирішення цих питань", – заявив Володимир Зеленський в одному з нещодавніх інтерв'ю.

Цією цитатою український президент зафіксував очевидне – прогресу в мирних переговорах в існуючих форматах немає і поки не передбачається. Останнє вагоме рішення в Тристоронній контактній групі (ТКГ) було прийнято майже рік тому. Тоді сторони домовилися про чергове припинення вогню.

Нове перемир'я, всупереч очікуванням, було недовговічним. З кінця зими напруга помітно посилювалася. У піковій точці – середині квітня – Росія стягнула до українських кордонів більше 100 тисяч військових і ударну техніку. Бойовики на непідконтрольному Донбасі, очевидно, також отримали від кремлівських кураторів "добро" на активізацію бойових дій, адже кількість жертв на той час помітно зросла.

Аналітики та експерти тоді пояснювали, що таким чином Москва піднімає ставки в очікуванні зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена. Ближче до женевського саміту ситуація на Сході України дійсно стабілізувалася. Однак за його підсумком прориву в "українському питанні" не відбулося. Лідери США і РФ лише окреслили свої позиції. Тому поки складно розраховувати на кардинальні зміни в мирному процесі, хоча шанси все ж залишаються.

Звірили годинники

"Дуже сумнівно, що такі зустрічі взагалі можуть давати швидкий ефект або епохальні зміни. Для України позитивом є те, що президенти США і Росії хоча б розмовляють один з одним. Це вже зменшує ймовірність різкої агресії з боку Росії", – пояснив РБК-Україна голова правового комітету Ради і учасник ТКГ Андрій Костін.

Втім, і поля для маневру у Путіна і Байдена на цій зустрічі особливо не було. Насельник Кремля вкотре повторив, що у Росії в конфлікті на Донбасі тільки одне зобов'язання – "сприяти реалізації Мінських угод", і звинуватив Київ у відмові від їх виконання. Господар Білого дому очікувано виступив на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також важливості дипломатичних зусиль в рамках "Мінська".

Байден і Путін не досягли консенсусу щодо України (фото: Official White House Photo by David Lienemann)

Перед Женевським самітом звучали побоювання, що світові лідери можуть досягти якихось домовленостей про Україну за її спиною. Тому головний результат цієї зустрічі: "українське питання" не стало розмінною монетою у відносинах між Штатами і Росією. Тут зіграло свою роль і те, що більшість українців критично налаштована до ідеї поступок РФ у питанні Донбасу.

"Домовитися про якісь компроміси в обхід України неможливо, тому що ці рішення потім елементарно не будуть легітимізовані українським суспільством і влада це вже зрозуміла. Тобто це може привести тільки до внутрішньої нестабільності. А ще менше ніж у війні наші західні партнери зацікавлені в тому, щоб Україна перетворилася на країну управлінського хаосу", – додала аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна.

Що примітно, ще до саміту Байдена і Путіна стало відомо, що Володимир Зеленський запрошений до Вашингтона. Зустріч лідерів США і України запланована на липень і питання війни на Донбасі стане однією з головних тем візиту.

Віце-прем'єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що саме там будуть досягнуті певні домовленості. Але боятися, що Україну спробують примусити до невигідних поступок – не варто.

"Ми вже своє відбоялися. Боятися потрібно було сім років тому, коли ми були настільки слабкими і беззахисними, що вони (росіяни, – ред.) могли зайти далі. Зараз ми дорослішаємо і робимо "домашні засідання", в тому числі реформи, для себе. Далі все прийде само собою", – зазначив РБК-Україна віце-прем'єр.

Ще один учасник української делегації в ТКГ, голова міжнародного комітету Ради Олександр Мережко бачить в тому, що відбувається, позитивні сигнали. На його думку, США повертаються на міжнародну арену як лідер демократичного світу і будуть займати більш активну позицію.

"Ми сподіваємося, що Сполучені Штати будуть приділяти більше уваги ситуації навколо України, в тому числі врегулюванню конфлікту на Сході України, пов'язаного з агресією Росії проти України. Можливо вони погодяться на те, щоб розширити Нормандський формат і взяти в ньому участь", – зазначив нардеп.

Врятувати Норманді

Вже майже рік у мирному процесі по Донбасу практично немає прогресу. Росія блокує вирішення життєво важливих проблем, накшталт обміну полоненими і відкриття КПВВ, щоб домогтися поступок на ключовому фронті – політичному. Мова про порядок виконання Мінських домовленостей, а якщо ще простіше, то коли Україна отримає контроль над своїм кордоном: до місцевих виборів в ОРДЛО або після.

Ці суперечки регулярно, але безрезультатно, проходять на майданчику Тристоронньої контактної групи. Переговори на найвищому рівні – Нормандській четвірці – поки не плануються, тому як досі не виконані всі пункти комюніке Паризького саміту ще від грудня 2019 року. А це знову-таки звільнення полонених, розведення сил на лінії фронту і відкриття КПВВ.

Українська влада сподівається, що розірвати це порочне коло допоможуть США. Включення Штатів в переговори на рівні Норманді, або ж поява нового формату, де будуть порушені питання не тільки Донбасу, але і Криму, а також "Північного потоку - 2" – одна з ключових ідей.

Єрмак виступає за приєднання США до мирних переговорів (фото: president.gov.ua)

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив виданню, що Нормандський формат вимагає трансформації і розширення. "Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", – додав він у коментарі РБК-Україна.

Резніков уточнив, що у США є можливості вже зараз підключитися до мирного процесу. І для цього не обов'язково створювати новий формат переговорів.

"Як члени і донори ОБСЄ американці можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ. Також є майданчик, де вони були – це Женева, там проходили перші консультації та зустрічі щодо конфлікту на Донбасі (мова про переговори Україна-ЄС-США-Росія, які пройшли в Женеві 17 квітня 2014 року, – ред.). Його можна відродити", – пояснив віце-прем'єр.

У свою чергу в посольстві США в Україні виданню відзначили, що головна перешкода на шляху до миру – це Росія, а не формат мирних переговорів. Мовляв, Росія почала цей конфлікт і тепер несе повну відповідальність за його припинення. Про це безпосередньо говорили і Байден з Путіним, заявив виданню спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп.

"Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над усією територією України. В межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, а також територіальні води України", – сказав він.

Кроки назустріч

Однозначної позиції США з приводу можливого приєднання до мирних переговорів – немає. Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд уточнила, що спочатку Штати проведуть інтенсивні переговори з Україною, щоб визначити який спосіб реалізації Мінських угод був би для неї прийнятним.

"Навряд чи Штати будуть готові продавлювати ідею змінити переговорний формат, обнулити переговори і перезапустити їх в якості, наприклад, "Нормандської п'ятірки" із залученням США. Штати будуть долучатися до переговорного процесу таким чином, щоб не створювати точки напруги у відносинах з Росією і європейськими партнерами", – зазначила РБК-Україна Марія Золкіна.

Вона додала, що поки не варто чекати, що США включаться в процес в якості повноцінного третього модератора на рівні з Німеччиною і Францією. Швидше за все, Штати зупиняться на ідеї призначення нового спецпредставника Держдепу з питань України. Тоді можуть відновитися двосторонні консультації як було за часів Курта Волкера і Владислава Суркова.

Росія не готова йти на компроміси для завершення війни (фото: Sean Gallup / Getty Images)

У той же час багато в цьому питанні залежить і від позиції Кремля. Якщо раніше ідею залучення США до переговорів там відмітали повністю, то минулого тижня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що це можливо, якщо Вашингтон підштовхне Київ до виконання Мінська. Він уточнив, що"при нинішньому підході американцям там робити нічого".

"Росія хоче виконання Мінських угод тільки у своєму прочитанні, а це зовсім інша історія. Тому вони роблять все, щоб підвісити цю ситуацію і завести її в нескінченний глухий кут. Прогнозую, що вони будуть проти будь-якої зміни форматів, яка могло б в теорії привести до прогресу і виходу переговорів з глухого кута", – сказав РБК-Україна представник Донецька в ТКГ Денис Казанський.

На його думку, переламати Кремль могли б нові жорсткі санкції з боку Заходу, на зразок тих, під які потрапив режим Олександра Лукашенка в Білорусі. Правда такий хід в найближчій перспективі, мабуть, не вписується в тактику нинішньої американської влади.

Очевидно, багато чого в цій історії залежатиме і від запланованого візиту Володимира Зеленського до США. І судячи з настроїв адміністрації Байдена після минулих контактів з українською владою – рівень підтримки, в тому числі і в протистоянні з Росією, залежатиме і від низки прямо непозв'язаних питань, таких як успіхи в боротьбі з корупцією та впровадження реформ.

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Україна опинилася в свого роду цейтноті, адже вже восени ситуація для неї на різних фронтах вже може виглядати зовсім інакше. У Німеччині – одній із засновників Нормандського формату – з'явиться новий канцлер. У Росії пройдуть вибори до Держдуми, а до них планують залучити власників "двоголових" паспортів на окупованому Донбасі.

"У такій складній ситуації, коли йде війна і триває окупація, переговори не можна вести в настрої "потрібно швидко встигнути" – це головна пастка. Зараз важливо не наробити поспішних дурниць ні на якому з майданчиків і чесно сказати, що це надовго. Немає у нас вікна можливостей, наша можливість вона прийде", – пояснив виданню один з учасників мирних переговорів.

Судячи з усього, визнання того, що "це надовго" з можливою ізоляцією непідконтрольних територій "до кращих часів" – один з ймовірних, але поки не пріоритетних сценаріїв. Питання "стіни" від ОРДЛО може бути винесене на референдум, але в самому крайньому випадку, якщо всі інші плани не спрацюють, заявив президент.

"Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, з РФ, окремо з Європою і паралельно в нормандському форматі... Якщо все це не вдасться, то про "стіну" голосуватиме народ України", – уточнив Зеленський.