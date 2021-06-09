Среди украинцев уменьшилось желание идти на компромиссы ради мира на Донбассе

В мае 2021 года только 18% украинцев считают, что ради мира на Донбассе стоит соглашаться на любые компромиссы. Еще 46% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (в ноябре 2019 года так считали почти 60%).

Кроме того, 24% респондентов заявили что мир на Донбассе может установиться лишь с позиции силы - когда одна из сторон победит.

В обществе усилилась тенденция к более жесткой политики в отношении временно оккупированных территорий. Так, сегодня 30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними никакой торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей. Кроме того, 21% выступают за сохранение экономической "блокады", но и сохранение гуманитарных отношений. Еще 10% считают, что можно разрешить торговлю некоторыми товарами, но сохранять при этом гуманитарные связи.

При этом в июне 2017 года все эти варианты имели примерно одинаковую поддержку в обществе (22-23%). Доля сторонников максимальной открытости и беспрепятственных экономических отношений с ОРДЛО - как и в 2017 году, составляет около 15%.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 2020 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.