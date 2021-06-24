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Зеленский о возможной "стене" на Донбассе: будет голосовать народ

Новина українською →
Киев, Четверг 24 июня 2021 22:08
Зеленский о возможной "стене" на Донбассе: будет голосовать народ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины придется отгораживать Донбасс "стеной". Однако этот вопрос он вынесет на народное голосование.

Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале"1+1".

"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "стена" - это сложный вопрос.

"О Донбассе, или о той либо другой "стене" - это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", - добавил глава государства.

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