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"Минск" родился еле живым: Зеленский хочет найти с Байденом и Путиным новый формат

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Киев, Четверг 24 июня 2021 22:04
"Минск" родился еле живым: Зеленский хочет найти с Байденом и Путиным новый формат Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минские соглашения по Донбассу изначально были "еле живым" документом. Выход из ситуации можно попробовать найти на личных встречах с американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1".

По его словам, в минских соглашениях, например, не говорится о том, что Россия может раздавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса.

"Паспортизация является одним из доказательств того, что по "Минску" никто не идет. "Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, - это единственный документ или единственная адженда", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что минскую повестку дня не нужно закрывать, но нужно открывать другую.

"Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в конце июля посетит США и встретится с президентом Джо Байденом.

Что касается Путина, то в Кремле говорят о готовности провести такую встречу, но она не готовится. Путин говорил только о встрече с Зеленским в Москве, при этом на таком саммите якобы не могут подниматься вопросы Крыма или Донбасса.

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