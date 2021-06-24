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Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

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Киев, Четверг 24 июня 2021 21:43
Безопасность и экономика. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский рассказал, о чем будет говорить с американским лидером Джо Байденом во время своего визита в США. Визит состоится уже в конце июля этого года.

Об этом шла речь в интервью главы государства для программы "VIP с Мосейчук".

Как рассказал Зеленский, перед визитом в США он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. А во время визита в Белый дом он хочет обсудить несколько важных блоков.

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить (с Байденом - ред.). Первое - это блок безопасности, это вопрос не только ПДЧ в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопрос оборонного контракта или меморандума между нашими странами", - сказал он.

Кроме того, в повестке дня встречи с президентом США будут вопросы по российскому газопроводу "Северный поток-2", конфликту на Донбассе и оккупации Крыма.

"Вопросы "Северного потока", вопросы Донбасса, вопросы Крыма по безопасности у Черноморского и Азовского побережья, вопросы украинского флота", - рассказал глава государства.

Также Зеленский хочет обсудить с Байденом экономические вопросы, в частности, сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Есть экономические вопросы, действительно, для нас очень важна поддержка МВФ, но я хочу из политики перевести конкретно об экономике и о реформах и о том, что есть какие-то структурные маяки... увеличение оборонных поставок, увеличение военной помощи", - добавил он.

Напомним, в начале июня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом, во время которого американский лидер пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.

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