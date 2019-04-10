В Алжире назначили дату внеочередных президентских выборов

Фото: Абделькадер Бенсалех (flickr.com/worldeconomicforum)

Президентские выборы назначили на 4 июля 2019 года

В Алжире объявили дату внеочередных президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство APS.

Президентские выборы назначили на 4 июля 2019 года. Соответствующий указ был подписан временным президентом государства Абделькадером Бенсалехом, в день его вступления на должность.

"Абделькадер Бенсалех, глава государства во вторник, 9 апреля, в день своего вступления в должность, подписал указ о президентских выборах, назначенных на 4 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

Ранее заявление президента Алжира Абдельазиза Бутефлика о намерении объявить о своей отставке появилось на фоне массовых протестов в стране против против его пятого срока при власти.

29 марта в Алжире состоялся миллионный протест против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Тогда полиция начала разгонять собравшихся на акцию с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.

Кроме того, 9 апреля парламент Алжира назначил временного президента страны Абделькадера Бенсалеха. На этом посту новый глава североафриканской страны будет находиться в течение 90 последующих дней. За это время Алжир в соответствии с конституцией должен подготовиться к досрочным выборам президента.