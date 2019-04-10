В Алжирі призначили дату позачергових президентських виборів

Фото: Абделькадер Бенсалех (flickr.com/worldeconomicforum)

Президентські вибори призначили на 4 липня 2019 року

В Алжирі оголосили дату позачергових президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство APS.

Президентські вибори призначили на 4 липня 2019 року. Відповідний указ був підписаний тимчасовим президентом держави Абделькадером Бенсалехом, в день його вступу на посаду.

"Абделькадер Бенсалех, глава держави у вівторок, 9 квітня, у день свого вступу на посаду, підписав указ про президентські вибори, призначених на 4 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Алжиру Абдельазіза Бутефліка подав у відставку 2 квітня, після того як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

Раніше заяву президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка про намір оголосити про свою відставку з'явилося на тлі масових протестів в країні проти його п'ятого терміну при владі.

29 березня в Алжирі відбувся мільйонний протест проти 82-річного президента країни Абдельазіза Бутефліки. Тоді поліція почала розганяти присутніх на акцію з допомогою гумових куль, водометів і сльозогінного газу.

Крім того, 9 квітня парламент Алжиру призначив тимчасового президента країни Абделькадера Бенсалеха. На цій посаді новий глава північноафриканської країни буде перебувати протягом наступних 90 днів. За цей час Алжир у відповідності з конституцією має підготуватися до дострокових виборів президента.