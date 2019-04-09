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Парламент Алжира назначил временного президента

Новости » Политика    09.04.2019 - 15:15
Парламент Алжира назначил временного президента
Фото: Абделькадер Бенсалех (flickr.com/worldeconomicforum)

На этом посту новый глава североафриканской страны будет находиться в течение 90 последующих дней

Парламент Алжира временно назначил главу верхней палаты Абделькадера Бенсалеха временным президентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Reuters

 

На этом посту новый глава североафриканской страны будет находиться в течение 90 последующих дней. За это время Алжир в соответствии с конституцией должен подготовиться к досрочным выборам президента.

 Абделькадер Бенсалех сменил на посту президента Абдельазиз Бутефлика после его отставки.

Напомним,  Абдельазиз Бутефлика занимал пост президента на протяжении 20 лет, с 1999 года. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

Ранее заявление президента Алжира Абдельазиза Бутефлика о намерении объявить о своей отставке появилось на фоне массовых протестов в стране против против его пятого срока при власти.

29 марта в Алжире состоялся миллионный протест против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Тогда полиция начала разгонять собравшихся на акцию с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.

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