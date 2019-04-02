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Президент Алжира подал в отставку

Новости » Политика    02.04.2019 - 23:33
Президент Алжира подал в отставку
Фото: Абдельазиз Бутефлика (Getty Images)

Накануне начальник генштаба Вооруженных сил Алжира потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика во вторник, 2 апреля, подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, Бутефлика подал в отставку, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

Ранее появилось сообщение, что президент Алжира Бутефлика принял решение уйти со своего поста до окончания срока полномочий, но до своего ухода намерен принять ряд важных решений, которые обеспечат непрерывность функционирования институтов власти в переходной период.

Тогда сообщили, что Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, когда истекает его президентский мандат.

Абдельазиз Бутефлика занимал пост президента на протяжении 20 лет, с 1999 года. 

Напомним, ранее заявление президента Алжира Абдельазиза Бутефлика о намерении объявить о своей отставке появилось на фоне массовых протестов в стране против против его пятого срока при власти.

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