ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Алжира готовится к отставке, - Reuters

Новости » Политика    01.04.2019 - 06:21
Президент Алжира готовится к отставке, - Reuters
Фото: Абдель Азиз Бутефлика (twitter.com fanackmena)

Отставка пройдет в соответствии со 102 статьей Конституции Алжира

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, против пятого срока которого в стране проходят массовые протесты, намерен объявить о своей отставке. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местный телеканал Ennahar TV.

Указано, что отставка пройдет в соответствии со 102 статьей Конституции, которая предполагает, что президент может как сам сложить свои полномочия, так и быть признанным неспособным исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. По данным источника телеканала, Бутефлика может уйти в отставку уже во вторник, 2 апреля.

Добавим, Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года, в феврале 2018-го в стране начались массовые демонстрации против властей, демонстранты выступали против решения главы государства баллотироваться на пятый президентский срок.

Напомним, 29 марта на миллионном митинге в Алжире полиция применила резиновые пули. Так, правоохранители начали разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.

Как писало РБК-Украина ранее, в Алжире перенесли выборы президента после массовых протестов. Отмечалось, что Бутефлика перенес выборы в ответ на настойчивое требование народа. В то же время министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что они хотят "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".

Добавим, премьер-министр Алжира после массовых протестных акций начал проводить консультации для формирования нового правительства страны.

Полиция Алжира применила резиновые пули на миллионном митинге Алжир готовится к сформированию нового правительства
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины отставкаАлжир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь