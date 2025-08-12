На Алясці напередодні зустрічі Трампа і Путіна очікуються масові протести

За інформацією організаторів, протест має відбутися у четвер, 14 серпня, за день до саміту по врегулюваннб російсько-української війни дипломатичним шляхом за посередництва США.

Захід проходитиме під гаслом "Аляска з Україною". Організатори акції закликають місцевих жителів вийти на вулиці, щоб підтримати суверенітет України у контексті російської агресії.

Крім того, акція має на меті послати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Володимиру Путіну про рішучу позицію проти авторитаризму та воєнних злочинів.

"Зі схвалення губернатора президент Дональд Трамп запросив Володимира Путіна. Ми зібралися, щоб послати чіткий сигнал і Трампу, і Путіну: Аляска рішуче проти авторитаризму", - йдеться у повідомленні.

На сторінці Stand Up Alaska у Facebook є прямий заклик до місцевих жителів вийти на вулиці та приєднатися до акції.

"Приєднуйтесь до нас в Анкориджі, Аляска, щоб висловити протест проти присутності міжнародного воєнного злочинця", - закликають організатори акції.