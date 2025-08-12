На Алясці напередодні зустрічі Трампа і Путіна очікуються масові протести

В Анкориджі, Аляска, 14 серпня відбудуться масові протести проти зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення політичної організації Stand Up Alaska.
За інформацією організаторів, протест має відбутися у четвер, 14 серпня, за день до саміту по врегулюваннб російсько-української війни дипломатичним шляхом за посередництва США.
Захід проходитиме під гаслом "Аляска з Україною". Організатори акції закликають місцевих жителів вийти на вулиці, щоб підтримати суверенітет України у контексті російської агресії.
Крім того, акція має на меті послати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Володимиру Путіну про рішучу позицію проти авторитаризму та воєнних злочинів.
"Зі схвалення губернатора президент Дональд Трамп запросив Володимира Путіна. Ми зібралися, щоб послати чіткий сигнал і Трампу, і Путіну: Аляска рішуче проти авторитаризму", - йдеться у повідомленні.
На сторінці Stand Up Alaska у Facebook є прямий заклик до місцевих жителів вийти на вулиці та приєднатися до акції.
"Приєднуйтесь до нас в Анкориджі, Аляска, щоб висловити протест проти присутності міжнародного воєнного злочинця", - закликають організатори акції.
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
В понеділок, 11 серпня, президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, аби той припинив війну.
В свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що питання завершення розв’язаної Росією війни не можна вирішити без участі України та Європи.
Розділяє думку Польщі і Данія. Так, міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що будь-яка спроба домовитися з Кремлем поспіхом може мати небезпечні наслідки. Він застерігає від "спокуси швидко домовитися з Путіним", називаючи такий сценарій розвитку подій "угодою із самим дияволом".