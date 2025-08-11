Сікорський про зустріч Путіна та Трампа: Україні не потрібна допомога, щоб капітулювати

Питання завершення розв’язаної Росією війни не можна вирішити без участі України та Європи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив інтерв’ю BBC .

За його словами, після завершення президентства Джо Байдена військова та фінансова підтримка України з боку США скоротилася, і саме Європа зараз надає більшу частину зброї та фінансової допомоги Україні.

"Ми цінуємо зусилля президента Трампа, однак також ухвалюватимемо власні рішення в Європі", - сказав Сікорський.

Він додав, що "питання завершення війни в Україні не можна вирішити без участі самої України та Європи".

Глава МЗС Польщі також згадав про те, що в Європі Путіна вважають воєнним злочинцем, тому переговори за його участі на цій території відбутися не могли б.

"Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі", - зазначив він.

Сікорський також відповів на запитання щодо того, що США можуть вимагати від України піти на територіальні поступки заради укладення миру, хоча самі українці цю ідею відкидають.

"Я впевнений, що президент Трамп розуміє, що Україні не потрібна нічия допомога, щоб капітулювати перед Росією. Україні потрібна допомога, щоб досягти справедливого миру та мати кордони, які вона зможе захищати", - наголосив він.

Глава МЗС Польщі додав, що не вважає за доречне обговорювати публічно, чим готова пожертвувати Україна задля досягнення миру, і що в будь-якому разі ці рішення має ухвалювати Київ.

"Як іноземці ми не маємо казати жертві агресії, як замирювати агресора - тому що з наслідками цього житиме саме Україна", - зазначив Сікорський.

Водночас він підкреслив, що просте перемирʼя не вирішить проблему.

"Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І на мою думку, це - російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах", - сказав міністр.

Сікорський також нагадав, що Путін уже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і яку ратифікували обидві країни 2004 року.

"Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?" - запитав глава МЗС Польщі.