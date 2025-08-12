"Угода з дияволом": Данія застерегла США від поспішного миру з Путіним без України
У Данії застерегли від будь-яких мирних угод без участі України, назвавши їх "угодою з дияволом".
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Як пише видання, Расмуссен застеріг Сполучені Штати та Росію від будь-яких спроб укласти мирну угоду без участі України та європейських партнерів.
Приводом для такої заяви стала анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна 15 серпня в американському штаті Аляска.
"Наш сигнал для США: будьте обережні, не починайте з неправильного кута", - наголосив Расмуссен.
Глава МЗС Данії, що будь-яка спроба домовитися з Кремлем поспіхом може мати небезпечні наслідки. Він застерігає від "спокуси швидко домовитися з Путіним", називаючи такий сценарій розвитку подій "угодою із самим дияволом".
На його думку, єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню.
"Тільки за умови повного припинення вогню можна починати обговорювати довгострокове рішення", - підкреслив данський дипломат.
Зустріч Трампа з Путіним
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
В понеділок, 11 серпня, президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, аби той припинив війну.
В свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що питання завершення розв’язаної Росією війни не можна вирішити без участі України та Європи.