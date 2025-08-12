ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Угода з дияволом": Данія застерегла США від поспішного миру з Путіним без України

Данія, Вівторок 12 серпня 2025 00:52
UA EN RU
"Угода з дияволом": Данія застерегла США від поспішного миру з Путіним без України Фото: міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Данії застерегли від будь-яких мирних угод без участі України, назвавши їх "угодою з дияволом".

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Як пише видання, Расмуссен застеріг Сполучені Штати та Росію від будь-яких спроб укласти мирну угоду без участі України та європейських партнерів.

Приводом для такої заяви стала анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна 15 серпня в американському штаті Аляска.

"Наш сигнал для США: будьте обережні, не починайте з неправильного кута", - наголосив Расмуссен.

Глава МЗС Данії, що будь-яка спроба домовитися з Кремлем поспіхом може мати небезпечні наслідки. Він застерігає від "спокуси швидко домовитися з Путіним", називаючи такий сценарій розвитку подій "угодою із самим дияволом".

На його думку, єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню.

"Тільки за умови повного припинення вогню можна починати обговорювати довгострокове рішення", - підкреслив данський дипломат.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

В понеділок, 11 серпня, президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, аби той припинив війну.

В свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що питання завершення розв’язаної Росією війни не можна вирішити без участі України та Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні