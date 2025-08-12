На Аляске накануне встречи Трампа и Путина ожидаются массовые протесты

По информации организаторов, протест должен состояться в четверг, 14 августа, за день до саммита по урегулированию российско-украинской войны дипломатическим путем при посредничестве США.

Мероприятие будет проходить под лозунгом "Аляска с Украиной". Организаторы акции призывают местных жителей выйти на улицы, чтобы поддержать суверенитет Украины в контексте российской агрессии.

Кроме того, акция имеет целью послать четкий сигнал как Дональду Трампу, так и Владимиру Путину о решительной позиции против авторитаризма и военных преступлений.

"С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собрались, чтобы послать четкий сигнал и Трампу, и Путину: Аляска решительно против авторитаризма", - говорится в сообщении.

На странице Stand Up Alaska в Facebook есть прямой призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции.

"Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы выразить протест против присутствия международного военного преступника", - призывают организаторы акции.