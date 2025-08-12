RU

На Аляске накануне встречи Трампа и Путина ожидаются массовые протесты

Иллюстративное фото: беженцы из Украины (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Анкоридже, Аляска, 14 августа состоятся массовые протесты против встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение политической организации Stand Up Alaska.

По информации организаторов, протест должен состояться в четверг, 14 августа, за день до саммита по урегулированию российско-украинской войны дипломатическим путем при посредничестве США.

Мероприятие будет проходить под лозунгом "Аляска с Украиной". Организаторы акции призывают местных жителей выйти на улицы, чтобы поддержать суверенитет Украины в контексте российской агрессии.

Кроме того, акция имеет целью послать четкий сигнал как Дональду Трампу, так и Владимиру Путину о решительной позиции против авторитаризма и военных преступлений.

"С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собрались, чтобы послать четкий сигнал и Трампу, и Путину: Аляска решительно против авторитаризма", - говорится в сообщении.

На странице Stand Up Alaska в Facebook есть прямой призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции.

"Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы выразить протест против присутствия международного военного преступника", - призывают организаторы акции.

 

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В понедельник, 11 августа, президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос завершения развязанной Россией войны нельзя решить без участия Украины и Европы.

Разделяет мнение Польши и Дания. Так, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что любая попытка договориться с Кремлем в спешке может иметь опасные последствия. Он предостерегает от "соблазна быстро договориться с Путиным", называя такой сценарий развития событий "сделкой с самим дьяволом".

