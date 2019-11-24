На Аляске произошло мощное землетрясение

У берегов штата Аляска (США) произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Геологической службы США.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки около 4 утра по киевскому времени. Эпицентр стихийного бедствия располагался в 85 км юго-восточнее города Адак с населением около 330 жителей. Очаг землетрясение находился на глубине 25 км.

Информации о пострадавших или вызванных разрушениях нет.

Напомним, во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения.

Также сообщалось, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого погибли минимум два человека. Сообщалось, что травмы получили десятки человек.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, тогда погибли 20 человек. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения было зафиксировано как минимум два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.