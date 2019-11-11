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Во Франции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

Новости » В мире     11.11.2019 - 15:40
Во Франции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem,org)

Толчки с магнитудой 5,4 произошли на юго-востоке Франции

Во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум трое человек получили незначительные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в 11:53 по местному времени на юго-востоке Франции вблизи Монтелемара. Толчки ощущались вплоть до Лиона.

"В результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома", - сообщили местные власти.

В Сейсмологическом офисе в Страсбурге землетрясение назвали сильным, а также предупредили о большой вероятности продолжения толчков в ближайшие часы и дни.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения.

Также сообщалось, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого погибли минимум два человека. Сообщалось, что травмы получили десятки человек.

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