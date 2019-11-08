В Иране произошло мощное землетрясение, есть погибшие

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Еще 70 человек получили ранения

На северо-западе Ирана утром в пятницу произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли четыре человека и еще 70 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 2:17 утра в 83 километра к юго-западу от Ардебиля.

Иранское информационное агентство IRNA заявило, что толчки были относительно сильными и заставили многих людей в панике выбегать из своих домов посреди ночи.

Раннее в провинции Котабато (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 6,6, который привел к гибели минимум двух человек. Среди погибших - 15-летний школьник из города Магсасей и мужчина, который умер из-за смертельной травмы головы в городе Коронадал.

РБК-Украина писало, что в центральной части Японии в субботу, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов.