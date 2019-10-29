ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 10:24
На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem,org)

Травмы в результате землетрясения на Филиппинах могли получить десятки человек

В провинции Котабато (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 6,6, который привел к гибели минимум двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на филиппинские СМИ.

Среди погибших - 15-летний школьник из города Магсасей и мужчина, который умер из-за смертельной травмы головы в городе Коронадал. Точное количество раненых не сообщается, но, по разным данным, травмы могли получить десятки человек.

"Землетрясение магнитудой 6,6 обрушился на Котабато во вторник, 29 октября, в результате чего погибли минимум двое человек, нанесен ущерб инфраструктуре в разных районах Минданао", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября на острове Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, тогда погибли 20 человек. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения было зафиксировано как минимум два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

До этого в Пакистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км.

У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение В Сан-Франциско произошло землетрясение
Новости Украины землетрясениеФилиппины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь