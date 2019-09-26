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В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 15:44
В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы
Фото: землетрясение в Индонезии (twitter.com/CherylTanzil)

Более 2 тыс. человек остались без домов

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, землетрясение всколыхнуло отдаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты, в том числе правительственные и университетские здания.

Более 2 тыс. человек остались без домов и нуждаются в палатках, еде, питьевой воде, лекарствах и одеялах. Также из-за стихии в нескольких районах пропало электричество.

Согласно оценке Геологической службы США, землетрясение произошло в 37 км к северо-востоку от Амбона в провинции Малуку на глубине 29 км. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море.

Кроме того, 24 сентября в Пакистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

В результате землетрясения были повреждены три моста. Большая часть ущерба была нанесена в деревнях, где рухнули старые дома. Многие жители этих районов спали на улице В результате стихийного бедствия погибли 34 человека, еще 459 получили травмы разной степени тяжести.

В Стамбуле произошло мощное землетрясение В Пакистане произошло мощное землетрясение, есть жертва
Новости Украины землетрясениеИндонезия
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