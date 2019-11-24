На Алясці стався потужний землетрус

Біля берегів штату Аляска (США) стався землетрус магнітудою 6,3. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Геологічної служби США.

Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи близько 4 ранку за київським часом. Епіцентр стихійного лиха розташовувався в 85 км на південний схід від міста Адак з населенням близько 330 жителів. Осередок землетрусу знаходився на глибині 25 км.

Інформації про постраждалих або викликаних руйнування немає.

Нагадаємо, у Франції в понеділок, 11 листопада, відбувся сильний землетрус, в результаті чого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.

Також повідомлялося, що на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,6, в результаті якого загинули щонайменше дві людини. Повідомлялося, що травми отримали десятки людей.

Крім того, 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів, тоді загинули 20 осіб. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу було зафіксовано як мінімум два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.