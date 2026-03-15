Альянс "середніх держав": як Канада та Північна Європа захищатимуться без США

19:30 15.03.2026 Нд
Новий альянс середніх держав змушує переглянути старі уявлення про захист
aimg Сергій Козачук
Альянс "середніх держав": як Канада та Північна Європа захищатимуться без США Фото: прем’єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)

Канада та п’ять скандинавських країн домовилися про поглиблення співпраці у сфері військових закупівель для зменшення залежності від великих держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий альянс "середніх держав"

За інформацією видання, прем'єр-міністри Канади, Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії провели зустріч в Осло. Головною темою стало створення нового світового порядку, заснованого на спільних цінностях країн із середнім рівнем впливу.

За словами прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, старий світовий порядок зник і навряд чи повернеться. Вона підкреслила необхідність будувати нову архітектуру відносин, що відповідає сучасним викликам.

Оборонні закупівлі та координація зусиль

Ключовим пунктом домовленостей стала тісніша співпраця у сфері оборонних закупівель. Марк Карні наголосив, що координація витрат дозволить ефективніше використовувати кошти платників податків.

"Ми все ще будемо проводити багато закупівель у Сполучених Штатів, але в усіх випадках прагнемо закуповувати набагато більше у партнерстві", - зауважив канадський прем'єр.

Окрім військової сфери, група підтвердила підтримку України, розвиток "зеленої" економіки та посилення безпеки в Арктиці. Потенційними партнерами в майбутньому можуть стати Австралія, Японія та Південна Корея.

Допомога Канади та оборонні ініціативи

Нагадаємо, раніше Канада вже зробила низку кроків для зміцнення міжнародної безпеки та підтримки Києва. Зокрема, Оттава офіційно приєдналася до європейської оборонної ініціативи, що стало першим кроком до тіснішої інтеграції з ЄС у мілітарній сфері.

Також у канадському уряді назвали умову, за якої країна може відправити своїх військових інструкторів в Україну для навчання особового складу ЗСУ безпосередньо на місці.

Крім того, Канада оприлюднила масштабний план довгострокової підтримки України, який включає як фінансову допомогу, так і постачання критично важливого озброєння.

