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В Алупці окупанти обладнують укриття на випадок "загроз", - ЦНС

Фото: в Алупці окупанти обладнують укриття на випадок "загроз" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованому півострові Крим росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок виникнення "загроз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, відповідні роботи проводилися в Алупці. Також із мешканцями окремих будинків проводили "роз'яснювальну роботу" щодо дій на випадок "екстреної ситуації".

Окупанти особливо наголошували на виявлення у небі дронів, адже це свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу. Унаслідок цього на півострові збільшуються панічні настрої.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни в окупованому Криму вирішили посилити заходи щодо боротьби з українським підпіллям та встановлюють додаткові камери стеження.

Також раніше ми писали, що російські окупанти переміщують радянське озброєння на захід Криму. Ймовірно, готуються до оборони.

До того ж у Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО.

Також росіяни в Криму вирили майже 8 кілометрів окопів. Вони розташовуються на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного.

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