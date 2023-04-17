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РФ в Криму встановлює додаткові камери стеження, аби виявити українське підпілля, - ЦНС

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Крим, Понеділок 17 квітня 2023 15:29
РФ в Криму встановлює додаткові камери стеження, аби виявити українське підпілля, - ЦНС Фото: Окупанти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни в окупованому Криму вирішили посилити заходи щодо боротьби з українським підпіллям та встановлюють додаткові камери стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим росіяни встановлюють додаткові камери стеження, аби виявити партизан. Стало відомо, що ворог почав встановлювати камери стеження вздовж залізниці, аби протидіяти диверсіям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало реакцією на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху "Атеш". Наприкінці лютого невідомі особи підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено.

"Також окупанти посилили перевірки "нелояльного населення", тому закликаємо чистити телефони й бути обережними", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.

У Маріуполі російські окупанти не припиняють посилений патруль. Вони шукають українських партизанів.

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