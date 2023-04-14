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Готуються до оборони? Росіяни переміщують радянське озброєння на захід Криму, - ЗМІ

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Крим, П'ятниця 14 квітня 2023 16:58
Готуються до оборони? Росіяни переміщують радянське озброєння на захід Криму, - ЗМІ Ілюстративне фото: росіяни переміщують радянське озброєння на захід Криму (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти переміщують радянські 100 мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на захід Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" .

Повідомляється, що загарбники возять давні гармати через Євпаторію - від Чорноморського у бік Роздольного.

Готуються до оборони? Росіяни переміщують радянське озброєння на захід Криму, - ЗМІ

За даними "Кримського вітру", озброєння використовуватимуть для оборони західного узбережжя Криму. Так, гаубиці розміщують у другій лінії, за кілька кілометрів від викопаних на пляжах окопів.

Зазначимо, що вчора у східній частині Криму пролунали вибухи біля скупчення російської техніки.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.

Тим часом у МЗС розглядають два шляхи звільнення Криму.

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