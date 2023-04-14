Готуються до оборони? Росіяни переміщують радянське озброєння на захід Криму, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" .

Повідомляється, що загарбники возять давні гармати через Євпаторію - від Чорноморського у бік Роздольного.

За даними "Кримського вітру", озброєння використовуватимуть для оборони західного узбережжя Криму. Так, гаубиці розміщують у другій лінії, за кілька кілометрів від викопаних на пляжах окопів.

Зазначимо, що вчора у східній частині Криму пролунали вибухи біля скупчення російської техніки.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.

Тим часом у МЗС розглядають два шляхи звільнення Криму.

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