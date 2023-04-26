В Алупке оккупанты оборудуют укрытия на случай "угроз", - ЦНС

На временно оккупированном полуострове Крым россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай возникновения "угроз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Оккупанты особо отмечали обнаружение в небе дронов, ведь это свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. В результате на полуострове увеличиваются панические настроения.

Соответствующие работы проводились в Алупке. Также с жителями отдельных домов проводили "разъяснительную работу" по действиям на случай "экстренной ситуации".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне в оккупированном Крыму решили усилить меры по борьбе с украинским подпольем и устанавливают дополнительные камеры слежения.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты перемещают советское вооружение на запад Крыма. Вероятно, готовятся к обороне.

К тому же в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, оккупанты установили ПВО.

Также россияне в Крыму вырыли почти 8 километров окопов. Они размещаются на побережье от Евпатории до села Заозерное.

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