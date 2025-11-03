ua en ru
Альтернативы не существует. НАТО усилит дронами свои войска на восточном фланге

Бельгия, Понедельник 03 ноября 2025 15:49
Фото: в НАТО убеждены, что альтернативы интеграции дронов не существует (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

НАТО анонсировало завершение интеграции беспилотников в состав своих войск, дислоцированных на восточных рубежах. Это должно произойти до середины 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель командования альянса по трансформации Константин-Адриан Чолпоня, которого цитирует Euractiv.

По его словам, при отсутствии такой интеграции войска НАТО столкнутся с "коктейлем смертоносных атак беспилотников".

"Альтернативы интеграции дронов не существует. Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года - ред.)", - отметил он.

Кроме этого, руководство Альянса запланировало превратить беспилотники в "системную составляющую" противовоздушной обороны.

Особое внимание должно быть уделено этому направлению в рамках реализации операции "Восточный страж", целью которой является противодействие беспилотникам, действующим в воздушном пространстве блока.

В то же время Чолпоня ничего не сказал о том, откуда может взяться угроза массированных ударов беспилотников.

Напомним, аналитики ISW считают, что РФ может стать реальной угрозой для НАТО еще до 2036 года. Это крайний срок готовности, который указывают западные военные аналитики.

Российские диверсии и шпионская деятельность демонстрируют подготовку к возможной войне с Альянсом.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "стену дронов" для защиты от вражеских дронов. ЕС считает, что расширение системы защиты от беспилотников должно произойти очень быстро, учитывая нарушение воздушного пространства нескольких стран.

Отметим, с 27 октября по 7 ноября в Латвии, а также виртуально - в нескольких странах НАТО, проводится крупнейший эксперимент по исследованию и испытанию новых оборонных технологий.

