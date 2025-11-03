Альтернативы не существует. НАТО усилит дронами свои войска на восточном фланге

НАТО анонсировало завершение интеграции беспилотников в состав своих войск, дислоцированных на восточных рубежах. Это должно произойти до середины 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил представитель командования альянса по трансформации Константин-Адриан Чолпоня, которого цитирует Euractiv .

По его словам, при отсутствии такой интеграции войска НАТО столкнутся с "коктейлем смертоносных атак беспилотников".

"Альтернативы интеграции дронов не существует. Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года - ред.)", - отметил он.

Кроме этого, руководство Альянса запланировало превратить беспилотники в "системную составляющую" противовоздушной обороны.

Особое внимание должно быть уделено этому направлению в рамках реализации операции "Восточный страж", целью которой является противодействие беспилотникам, действующим в воздушном пространстве блока.

В то же время Чолпоня ничего не сказал о том, откуда может взяться угроза массированных ударов беспилотников.