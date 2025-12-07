ua en ru
Альтернатива сукні на Новий рік: Тоня Хижняк показала елегантний лук із костюмним жилетом

Неділя 07 грудня 2025 07:15
Альтернатива сукні на Новий рік: Тоня Хижняк показала елегантний лук із костюмним жилетом Актриса Тоня Хижняк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Акторка Антоніна Хижняк продемонструвала стильний і стриманий образ, який може стати вдалою альтернативою святковій сукні на Новий рік. Зірка обрала костюмний жилет у поєднанні з елегантними штанами, створивши сучасний і водночас вишуканий "лук" для зимових вечірок та урочистостей.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала Хижняк

Тренд сезону - костюмний жилет

Головним акцентом став костюмний жилет - річ, яка в останні сезони зміцнила позиції в модних колекціях, перетворившись на базовий елемент для офісних і вечірніх комплектів.

Модель, обрана актрисою, виконана в класичному чорному кольорі з приталеним силуетом і глибоким V-подібним вирізом.

Жилет має застібку-блискавку, яка надає стриманому діловому крою сучасності та легкого спортивного характеру.

Антоніна стилізувала його без додаткового шару одягу - це рішення робить образ більш жіночним і дозволяє підкреслити лінію декольте без зайвих деталей.

Альтернатива сукні на Новий рік: Тоня Хижняк показала елегантний лук із костюмним жилетомАнтоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Широкі штани-палаццо

До жилета Хижняк підібрала широкі штани-палаццо в тон. Такий фасон уже кілька сезонів зберігає популярність і вважається одним із найвдаліших для створення витонченого силуету.

Висока посадка і вільний розширений низ допомагають візуально подовжити ноги, створюючи характерну вертикальну лінію.

Штани виготовлені з костюмної тканини, яка добре тримає форму і забезпечує акуратний, структурований вигляд у русі. Завдяки цьому ансамбль має сучасний і водночас універсальний вигляд як для робочих зустрічей, так і для вечірніх виходів.

Альтернатива сукні на Новий рік: Тоня Хижняк показала елегантний лук із костюмним жилетомХижняк показала модний образ (фото: instagram.com/tonya_actress)

Монохромний підхід і стримані акценти

Весь образ витриманий у стилі total black - традиційного прийому, що завжди асоціюється з елегантністю та впорядкованістю. Однак акторка додала саме той мінімальний акцент, який дає змогу уникнути надмірної суворості.

На знімках видно, що Антоніна доповнила лук взуттям у світло-бежевому відтінку: це можуть бути класичні човники або ботильйони на підборах. Такий контрастний, але стриманий вибір "полегшує" нижню частину образу, роблячи його візуально динамічнішим.

Прикраси зведені до мінімуму - тонкий ланцюжок і акуратна каблучка. Цей підхід відповідає естетиці "тихої розкоші", де наголос робиться не на кількість деталей, а на якість крою та матеріалів.

Альтернатива сукні на Новий рік: Тоня Хижняк показала елегантний лук із костюмним жилетомТоня Хижняк показала варіант образу на Новий рік (фото: instagram.com/tonya_actress)

Фінальні штрихи: природна елегантність

Зачіска і макіяж актриси завершують загальну концепцію мінімалістичного, але виразного образу. Зачіска з легкими хвилями та природний макіяж з акцентом на очі підкреслюють жіночність, не відволікаючись від силуету.

Образ Антоніни Хижняк є вдалим прикладом того, як поєднання класичних ділових елементів може сформувати сучасний, стильний та універсальний комплект.

Костюмний жилет у поєднанні зі штанами-палацо - це інвестиція, яка залишиться актуальною ще кілька сезонів і дасть змогу створювати різні варіації як у межах офісного стилю, так і для особливих виходів.

Альтернатива сукні на Новий рік: Тоня Хижняк показала елегантний лук із костюмним жилетомХижняк з колегами (фото: instagram.com/tonya_actress)

