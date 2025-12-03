Сміливий "лук": як Леся Нікітюк поєднала екошкіру та пухнасту шубу

Телеведуча Леся Нікітюк довела, що її стиль вирізняється сміливістю та чітким відчуттям моди. Цього разу зірка з'явилася в монохромному образі, в якому поєднала елегантну строгість з футуристичними акцентами.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Головний акцент - сукня "друга шкіра"

Основою образу стала сукня-футляр з довгими рукавами та високим коміром-гольфом, виконана з екошкіри.

М'який блідо-фісташковий відтінок сукні ідеально підкреслює зовнішність ведучої та відповідає актуальним колірним трендам останніх сезонів.

Сукня має довжину максі, що візуально подовжує фігуру, створюючи ефект "другої шкіри", а рукави, що переходять у закриті рукавички, надають образу цілісності та загадковості.

Леся Нікітюк показала незвичний образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Доповнення: шуба зі штучного хутра

На деяких фотографіях Леся доповнила образ об'ємною фактурною шубою з пухнастого білого екохутра.

Поєднання гладкої, холодної текстури екошкіри та м'якого теплого хутра створює виразний контраст, піднімаючи образ на рівень вечірнього гламуру.

Такий прийом демонструє, як навіть сміливий матеріал можна адаптувати для елегантного і водночас модного total-look.

Нікітюк задає тренди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Аксесуари та стильні деталі

Образ доповнений деталями, які підкреслюють сучасний мінімалістичний стиль.

Леся обрала гостроносі чоботи-панчохи в тон сукні, які завершують монохромний лук. Єдиним яскравим акцентом виступає золотистий браслет.

Пряме гладке волосся з проділом по центру вона зав'язала у високий хвіст. Нейтральний макіяж з акцентом на губах підкреслює сучасну елегантність і гармонійно поєднується з футуристичним силуетом сукні.

Леся Нікітюк показала сміливий образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Куди піти в образі, як у Нікітюк

Вечірка або світський захід

Сукня-футляр з екошкіри в поєднанні з пухнастою шубою ідеально підійде для вечірки, презентації або світського заходу. Об'ємне хутро додає гламуру, а строгий силует підкреслює фігуру і створює ефектний total-look.

Вечеря в модному ресторані

Монохромний образ у блідо-фісташковому відтінку має стильний і витончений вигляд, що робить його прекрасним вибором для вечері в елегантному ресторані або побачення. Гостроносі чоботи та мінімалістичні аксесуари підкреслять витонченість образу.

Фотосесія або fashion-зйомка

Сміливий і трендовий силует сукні в поєднанні з пухнастим хутром робить образ ідеальним для fashion-зйомки або фотосесії для соціальних мереж. Гра фактур і аксесуарів дає змогу експериментувати з креативними ракурсами та світлом.

Культурний захід

Виставка, прем'єра фільму або театр - чудова нагода показати стильний, але не надто перевантажений "лук". Образ матиме сучасний, елегантний і доречний вигляд, не порушуючи етикету заходу.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)