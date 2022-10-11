ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ППО і не тільки. Зеленський назвав лідерам G7 нагальні потреби України

Новость на русском →
Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 17:27
ППО і не тільки. Зеленський назвав лідерам G7 нагальні потреби України Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україні вже найближчими місяцями потрібні не тільки ракети для систем протиракетної та протиповітряної оборони, але і самі системи, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Також Україна потребує фінансування повітряного щита, який планується створити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час наради G7.

"Важливо, щоб ми мали достатньо ракет до наданих систем ППО і ПРО. Завтра на "Рамштайні" я б хотів, щоб наші міністри оборони обговорили це. Пане президент Франції, пане прем'єр Італії, ми дуже очікуємо на постачання систем SAMP-T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - сказав він.

Зеленський також звернувся до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди з проханням фінансової підтримки для створення повітряного щита для України.

"Пані прем'єр Трасс, пане прем'єр Трюдо, пане прем'єр Кісіда, пане президент Мішель та шановна Урсуло, я прошу вас посилити загальні зусилля, щоб допомогти фінансово створити повітряний щит для України", - додав голова держави.

Як повідомлялось, 11 жовтня розпочалася термінова нарада голів країн "Великої сімки" (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну