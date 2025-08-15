Альтернатива джинсовим шортам: які моделі вибирають модниці цього літа

Костюми з шортами

Ділові костюми з шортами - ідеальний варіант для тих, хто хоче мати стильний вигляд і водночас почуватися комфортно. Вільний крій і легкі тканини створюють відчуття легкості, а стильний жакет додає образу елегантності.

Вибирайте класичний піджак і шорти-бермуди з високою посадкою та широкими штанинами. Доповніть лук босоніжками на невеликих підборах і стильною сумкою.

Варіант з шортами з костюмної тканини (фото: instagram.com/sylviemus_)

Яскраві нейлонові шорти

Нейлонові шорти яскравих відтінків повертаються в моду як сміливий і яскравий акцент у гардеробі. Вони ідеально підходять для активних днів і поєднуються з простими топами й кросівками.

Наприклад, зробіть яскраво-рожеві шорти головним акцентом образу. Додайте футболку ніжно-рожевого відтінку і помаранчеві балетки. Помаранчевий колір відмінно контрастує з рожевими відтінками одягу, роблячи весь образ більш виразним.

Шорти на кожен день (фото: instagram.com/olympiamarie)

Атласні шорти з мереживною обробкою

Атласні шорти з мереживною обробкою - вибір для вечірніх прогулянок і особливих випадків. Їхній блискучий матеріал і ніжний декор надають жіночності та вишуканості.

Цей тренд сезону обирають сміливі модниці. Поєднувати шорти в піжамному стилі можна з об'ємними светрами та вітрівками, а також як відкритим, так і закритим взуттям.

Піжамні шорти в тренді (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Білі лляні шорти

Білі лляні шорти - класика літа, яка не виходить з моди. Вони відмінно підходять для повсякденного носіння, особливо в спеку, завдяки своїй тканині, що "дихає".

Наприклад, вибирайте шорти-бермуди білого кольору з високою посадкою і широкими штанинами, поясом на гумці або зав'язках, а також кишенями. Доповнити їх можна топом або майкою і кардиганом з напівпрозорої тканини.

Білі шорти з льону (фото: instagram.com/devapollon)