Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летом

Этим летом джинсовые шорты уступают место более стильным и разнообразным вариантам. Модницы все чаще обращают внимание на комфорт и оригинальность, выбирая новые трендовые решения для жаркой погоды.
Какие шорты выбрать, чтобы выглядеть стильно
Деловые костюмы с шортами - идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и одновременно чувствовать себя комфортно. Свободный крой и легкие ткани создают ощущение воздушности, а стильный жакет придает образу элегантности.
Выбирайте классический пиджак и шорты-бермуды с высокой посадкой и широкими штанинами. Дополните лук босоножками на небольшом каблуке и стильной сумкой.
Нейлоновые шорты ярких оттенков возвращаются в моду как смелый и яркий акцент в гардеробе. Они идеально подходят для активных дней и сочетаются с простыми топами и кроссовками.
Например, сделайте ярко-розовые шорты главным акцентом образа. Добавьте футболку нежно-розового оттенка и оранжевые балетки. Оранжевый цвет отлично контрастирует с розовыми оттенками одежды, делая весь образ более выразительным.
Атласные шорты с кружевной отделкой - выбор для вечерних прогулок и особых случаев. Их блестящий материал и нежный декор придают женственность и изысканность.
Этот тренд сезона выбирают смелые модницы. Сочетать шорты в пижамном стиле можно с объемными свитерами и ветровками, а также как открытой, так и закрытой обувью.
Белые льняные шорты - классика лета, которая не выходит из моды. Они отлично подходят для повседневной носки, особенно в жару, благодаря своей "дышащей" ткани.
Например, выбирайте шорты-бермуды белого цвета с высокой посадкой и широкими штанинами, поясом на резинке или завязках, а также карманами. Дополнить их можно топом или майкой и кардиганом из полупрозрачной ткани.
