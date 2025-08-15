Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летом

Костюмы с шортами

Деловые костюмы с шортами - идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и одновременно чувствовать себя комфортно. Свободный крой и легкие ткани создают ощущение воздушности, а стильный жакет придает образу элегантности.

Выбирайте классический пиджак и шорты-бермуды с высокой посадкой и широкими штанинами. Дополните лук босоножками на небольшом каблуке и стильной сумкой.

Вариант с шортами из костюмной ткани (фото: instagram.com/sylviemus_)

Яркие нейлоновые шорты

Нейлоновые шорты ярких оттенков возвращаются в моду как смелый и яркий акцент в гардеробе. Они идеально подходят для активных дней и сочетаются с простыми топами и кроссовками.

Например, сделайте ярко-розовые шорты главным акцентом образа. Добавьте футболку нежно-розового оттенка и оранжевые балетки. Оранжевый цвет отлично контрастирует с розовыми оттенками одежды, делая весь образ более выразительным.

Шорты на каждый день (фото: instagram.com/olympiamarie)

Атласные шорты с кружевной отделкой

Атласные шорты с кружевной отделкой - выбор для вечерних прогулок и особых случаев. Их блестящий материал и нежный декор придают женственность и изысканность.

Этот тренд сезона выбирают смелые модницы. Сочетать шорты в пижамном стиле можно с объемными свитерами и ветровками, а также как открытой, так и закрытой обувью.

Пижамные шорты в тренде (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Белые льняные шорты

Белые льняные шорты - классика лета, которая не выходит из моды. Они отлично подходят для повседневной носки, особенно в жару, благодаря своей "дышащей" ткани.

Например, выбирайте шорты-бермуды белого цвета с высокой посадкой и широкими штанинами, поясом на резинке или завязках, а также карманами. Дополнить их можно топом или майкой и кардиганом из полупрозрачной ткани.

Белые шорты из льна (фото: instagram.com/devapollon)