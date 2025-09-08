Алькарас змістив Сіннера та став першою ракеткою світу

Зміна на вершині

До цього лідером у чоловічому рейтингу був італієць Яннік Сіннер, який займав першу сходинку 65 тижнів поспіль – із 10 червня 2024 року.

Але результат фіналу US Open-2025 призвів до рокіровки. Італієць поступився на корті та пропустив уперед свого найбільш принципового суперника. Алькарас востаннє був №1 у світі 10 вересня 2023 року. Загалом він провів на вершині рейтингу ATP 36 тижнів у кар'єрі.

Найбільший ривок після "мейджора" в Нью-Йорку здійснив 38-річний серб Новак Джоковіч. Півфіналіст турніру піднявся з 7-го на 4-те місце.

Натомість британець Джек Дрейпер опустився на дві позиції та посідає 7-ме місце.

Рейтинг ATP, топ-10

(2). Карлос Алькарас (Іспанія) (1). Яннік Сіннер (Італія) (3). Александр Звєрєв (Німеччина) (7). Новак Джоковіч (Сербія) (4). Тейлор Фрітц (США) (6). Бен Шелтон (США) (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) (8). Алекс де Мінор (Австралія) (10). Лоренцо Музетті (Італія) (9). Карен Хачанов

Позиції українців

Серед вітчизняних гравців найвище розташувався Віталій Сачко – він втратив сім сходинок і перебуває на 224-му рядку.

Олег Приходько опустився одразу на 20 позицій і тепер займає 329-те місце. В'ячеслав Бєлінський дебютував у четвертій сотні світового рейтингу, піднявшись на 378-му позицію (+33 рядки). Замкнув топ-400 Олександр Овчаренко, який знизився на 15 позицій.

Українці в світовому рейтингу, топ-10