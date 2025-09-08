Алькарас сместил Синнера и стал первой ракеткой мира

Смена на вершине

До этого лидером в мужском рейтинге был итальянец Янник Синнер, который занимал первую строчку 65 недель подряд - с 10 июня 2024 года.

Но результат финала US Open-2025 привел к рокировке. Итальянец уступил на корте и пропустил вперед своего наиболее принципиального соперника. Алькарас последний раз был №1 в мире 10 сентября 2023 года. Всего он провел на вершине рейтинга ATP 36 недель в карьере.

Самый большой рывок после "мэйджора" в Нью-Йорке совершил 38-летний серб Новак Джокович. Полуфиналист турнира поднялся с 7-го на 4-е место.

В то же время, британец Джек Дрейпер опустился на две позиции и занимает 7-е место.

Рейтинг ATP, топ-10

(2). Карлос Алькарас (Испания) (1). Янник Синнер (Италия) (3). Александр Зверев (Германия) (7). Новак Джокович (Сербия) (4). Тейлор Фритц (США) (6). Бен Шелтон (США) (5). Джек Дрейпер (Великобритания) (8). Алекс де Минор (Австралия) (10). Лоренцо Музетти (Италия) (9). Карен Хачанов

Позиции украинцев

Среди отечественных игроков выше всех расположился Виталий Сачко - он потерял семь ступенек и находится на 224-й строчке.

Олег Приходько опустился сразу на 20 позиций и теперь занимает 329-е место. Вячеслав Белинский дебютировал в четвертой сотне мирового рейтинга, поднявшись на 378-ю позицию (+33 строчки). Замкнул топ-400 Александр Овчаренко, который снизился на 15 позиций.

Украинцы в мировом рейтинге, топ-10