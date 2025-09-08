Алькарас сместил Синнера и стал первой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл нынешний Открытый чемпионат США, стал первой ракеткой мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
До этого лидером в мужском рейтинге был итальянец Янник Синнер, который занимал первую строчку 65 недель подряд - с 10 июня 2024 года.
Но результат финала US Open-2025 привел к рокировке. Итальянец уступил на корте и пропустил вперед своего наиболее принципиального соперника. Алькарас последний раз был №1 в мире 10 сентября 2023 года. Всего он провел на вершине рейтинга ATP 36 недель в карьере.
Самый большой рывок после "мэйджора" в Нью-Йорке совершил 38-летний серб Новак Джокович. Полуфиналист турнира поднялся с 7-го на 4-е место.
В то же время, британец Джек Дрейпер опустился на две позиции и занимает 7-е место.
Рейтинг ATP, топ-10
Среди отечественных игроков выше всех расположился Виталий Сачко - он потерял семь ступенек и находится на 224-й строчке.
Олег Приходько опустился сразу на 20 позиций и теперь занимает 329-е место. Вячеслав Белинский дебютировал в четвертой сотне мирового рейтинга, поднявшись на 378-ю позицию (+33 строчки). Замкнул топ-400 Александр Овчаренко, который снизился на 15 позиций.
Украинцы в мировом рейтинге, топ-10
